رمان «سیمرغ کوه قاف» روایتی داستانی از زندگی و زمانه پیامبر اکرم (ص) نوشته سیدمیثم موسویان، از مجموعه «رمان زندگی اهل بیت (ع)» به دبیری کامران پارسی‌نژاد، در انتشارات به نشر چاپ و روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «سیمرغ کوه قاف» نوشته سیدمیثم موسویان، تازه‌ترین اثر منتشرشده از مجموعه «رمان زندگی اهل بیت (ع)» است که با هدف روایت داستانی زندگی و سیره اهل بیت (ع) شکل گرفته و در آن، زندگی و زمانه پیامبر اکرم (ص) از زاویه‌ای متفاوت روایت می‌شود.

این رمان با تکیه بر اسطوره‌های ایرانی، تاریخ صدر اسلام و سیره پیامبر اکرم (ص) شکل گرفته و داستان خود را با محوریت «نضر بن حارث»، از مخالفان سرسخت پیامبر (ص)، و «روزبه» یا سلمان فارسی پیش می‌برد.

در داستان، نضر بن حارث که از اشراف قریش و از چهره‌های شناخته‌شده مکه است، پس از سفر به ایران، داستان‌هایی از اسطوره‌های ایرانی همچون رستم، سهراب، زال، اسفندیار و سیمرغ را برای مردم مکه روایت می‌کند. در سوی دیگر، روزبه در جست‌وجوی حقیقت و پیامبر موعود، مسیری را طی می‌کند که سرانجام او را به سلمان فارسی، صحابی برجسته پیامبر اکرم (ص)، تبدیل می‌کند.

موسویان در این اثر تلاش کرده است با تکیه بر اسطوره‌های ایرانی و روایت زندگی نضر بن حارث، پیوندی میان این اسطوره‌ها و سیره پیامبر اکرم (ص) ترسیم کند.

«سیمرغ کوه قاف» در سه مسیر روایی پیش می‌رود؛ نضر که تا پایان بر دشمنی خود با پیامبر (ص) پافشاری می‌کند، گروهی که شیفته اسطوره‌های ایرانی‌اند و به‌تدریج دچار تردید می‌شوند و سلمان که مسیر حقیقت را پیدا می‌کند.

داستان رمان تنها به یک مقطع تاریخی محدود نمی‌شود و بخش‌هایی از زندگی پیامبر اکرم (ص) از شعب ابی‌طالب و دارالندوه تا هجرت، فتح مکه و جنگ حنین را دربرمی‌گیرد.

این اثر در قطع رقعی و شمارگان هزار نسخه منتشر شده است. طراحی جلد «سیمرغ کوه قاف» را مهدی مصطفوی، صفحه‌آرایی آن را محمدجواد بختیاریان و ویراستاری اثر را لیلا بحری برعهده داشته‌اند.

رمان «سیمرغ کوه قاف» برای مخاطب بزرگسال نوشته شده و از سوی انتشارات به‌نشر روانه بازار کتاب شده است.