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رقابتهای بسکتبال سه به سه بانوان کشور با قهرمانی نفت و گاز گچساران در دوگنبدان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، رئیس امور ورزش شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران گفت: در این دوره از رقابتها که به مناسبت شهدای میناب برگزار شد ۱۲ تیم از سراسر کشور حضور داشتند.
علی حسینی افزود: این رقابتها به صورت دورهای به مدت دو روز در سالن آزادی دوگنبدان برگزار شد.
وی افزود: در این مسابقات پس از انجام ۳۵ بازی، تیمهای نفت وگاز گچساران، رشیدی کرمان و فارسان چهار محال و بختیاری عنوان اول تا سوم را از آن خود کردند.