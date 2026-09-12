به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، رئیس امور ورزش شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران گفت: در این دوره از رقابت‌ها که به مناسبت شهدای میناب برگزار شد ۱۲ تیم از سراسر کشور حضور داشتند.

علی حسینی افزود: این رقابت‌ها به صورت دوره‌ای به مدت دو روز در سالن آزادی دوگنبدان برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقات پس از انجام ۳۵ بازی، تیم‌های نفت وگاز گچساران، رشیدی کرمان و فارسان چهار محال و بختیاری عنوان اول تا سوم را از آن خود کردند.