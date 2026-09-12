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پلیس اسپانیا از کشف انبار مهمات در نزدیکی مرز فرانسه خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از لو پاریزین، پلیس ملی اسپانیا در پایان ماه اوت یکی از بزرگترین زرادخانههایی را که تاکنون در این کشور کشف شده، در «فیگرس» (کاتالونیا) و در فاصله تنها ۲۵ کیلومتری مرز فرانسه شناسایی کرد.
این عملیات که «زوبین» نامگذاری شده و تنها در روز پنجشنبه جزئیات آن منتشر شد، منجر به ضبط ۶۴۴ قبضه سلاح، هزاران فشنگ، صداخفهکن و تعداد زیادی قطعات جانبی شد. این زرادخانه به سادگی در یک انبار کالا که به کارگاه مخفی تبدیل شده بود، پنهان شده بود.
مظنون اصلی که به عنوان «متخصص» مسئول تغییر ساختار سلاحها معرفی شده، یک نظامی سابق ارتش روسیه است که در شهر «لسکالا» در منطقه «کاستا براوا» اقامت دارد. گفته میشود این فرد تجربیات خود را در خدمت تبدیل سلاحهای غیرجنگی به کار گرفته است. وی در تاریخ ۲۴ اوت دستگیر و با قرار بازداشت موقت زندانی شد.
در مجموع شش نفر دستگیر شدهاند که آخرین نفر از آنها سی و یکم اوت در بارسلون بازداشت شد. تحقیقات برای مشخص کردن منشأ این سلاحها و ارتباطات احتمالی آنها با سایر پروندههای جنایی همچنان ادامه دارد.
به گفته بازپرسان، بخش عمدهای از این تجهیزات شامل سلاحهای مشقی بوده که برای قابلیت شلیک و مرگبار شدن، تغییر یافتهاند. این منبع همچنین تصریح کرد در میان اقلام کشفشده، دو قبضه مسلسل با شماره سریال مخدوش و یک قبضه تفنگ مجهز به دوربین که در منطقه والنسیا سرقت شده بود، به چشم میخورد.
طبق اعلام پلیس اسپانیا، این تجهیزات قرار بوده به سازمانهای تبهکار، بهویژه شبکههای قاچاق مواد مخدر و گروههایی که در آدمربایی دست دارند، فروخته شود. این سلاحها میتوانستند از طریق بستههای پستی و گاهی با استفاده از هویتهای جعلی ارسال شوند.