رفع مشکلات با انسجام میدان، خیابان و مسئولان؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ موج اشتیاق شبانه مردم اراک به موج ۱۹۵ رسید و مردم بار دیگر حمایت خود را از جبهه مقاومت اعلام کردند.

در این اجتماع شبانه، مردم با حضور پرشور خود، بر ایستادگی در مسیر مقاومت تأکید کردند و گفتند پیروزی جبهه حق، ثمره توکل، ایمان و اعتماد به وعده الهی است.

مردم اراک در تجمعات شبانه گفتند: رمز پیروزی ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن است.

آنان با حضور در تجمعات شبانه بر ضرورت حفظ وحدت ، ایستادگی در برابر دشمنان و تکیه بر قدرت و توان مردمی تاکید کردند.