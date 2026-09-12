\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u060c \u0637\u0631\u062d \u0645\u0644\u06cc \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0622\u0633\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0631\u0627\u062f\u06cc\u0648\u06cc\u06cc \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627\u062f\u06cc\u0648 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0631\u06a9 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u0647\u062f\u0641 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u060c \u062a\u0631\u0648\u06cc\u062c \u0633\u0627\u062f\u06af\u06cc \u060c\u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0627\u0632\u062f\u0648\u0627\u062c \u0633\u0627\u062f\u0647 \u061b \u062d\u0630\u0641 \u062a\u0634\u0631\u06cc\u0641\u0627\u062a \u063a\u06cc\u0631\u0636\u0631\u0648\u0631\u06cc \u0648\u00a0 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a \u0628\u0647 \u0627\u0631\u0632\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u06cc\u0644 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u062e\u0648\u0628 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0648 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0628\u0631\u0648 \u0634\u062f.\n\n\n\u0637\u0631\u062d \u0645\u0644\u06cc \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0622\u0633\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u062f\u06cc\u0648 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\n\n\u00a0