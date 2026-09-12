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مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران از پایان عملیات احیا و بازسازی واحد گازی ۱۲۳ مگاواتی G۱۵ نیروگاه مبین انرژی در منطقه پارس جنوبی خبر داد و گفت: این واحد که بر اثر اصابت موشک و آسیبهای شدید فنی و فیزیکی از مدار خارج شده بود، با تلاش شبانهروزی متخصصان در کوتاهترین زمان به مدار تولید بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدباقر لطفی، با اشاره به اهمیت واحد G۱۵ نیروگاه مبین انرژی افزود: این واحد گازی ۱۲۳ مگاواتی نقشی حیاتی در پایداری خدمات یوتیلیتی و بهویژه تأمین برق صنایع پتروشیمی منطقه پارس جنوبی دارد.
وی گفت: واحد G۱۵ در پی حوادث مرتبط با جنگ تحمیلی دوم دچار آسیبهای شدید شد و بهطور کامل از مدار تولید خارج شده بود که پس از اجرای عملیات جامع احیا و رفع چالشهای فنی، بار دیگر به چرخه تولید بازگشت.
مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران افزود: این واحد در اوج نیاز صنایع پتروشیمی منطقه به برق، با مشکلات فنی و فیزیکی متعدد در بخشهای مختلف و آسیب شدید به مجموعه مواجه بود؛ از اینرو، تیمهای تخصصی شرکت از اواخر خردادماه و در شرایط دشوار حاکم بر این زیرساخت وارد عملیات شدند و با رفع عیبهای پیچیده و متعدد، واحد را در کوتاهترین زمان به مدار تولید بازگرداندند.
لطفی، گفت: این طرح در سختترین شرایط محیطی و امنیتی، در گرمترین روزهای سال در جنوب کشور و با وجود محدودیتها و فشارهای بیسابقه اجرا شد.
وی افزود: کارکنان شرکت در سه شیفت کاری متوالی، هم در سایت نیروگاه و هم در کارگاههای تخصصی، برای تکمیل عملیات تعمیراتی تلاش کردند تا پایداری تأمین برق در این منطقه راهبردی تضمین شود.