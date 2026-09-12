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بیست و سومین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی آسیا - ۲۰۲۶ امروز در فوکوئوکای ژاپن ادامه یافت و تیم ایران به دیدار پایانی راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دوره با حضور ۱۲ تیم در سالن ۱۰ هزار نفری جیمناسیوم شهر کیتاکیوشو در حومه فوکوئوکا برگزار شد و تیمهای در ۳ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و از هر گروه تیمهای اول و دوم به همراه ۲ تیم سوم برتر گروهها راهی دور یک چهارم نهایی شدند.۳ تیم برتر رقابتها به رقابتهای جام جهانی در سال ۲۰۲۷ در لهستان راه مییابند. همچنین تیم قهرمانی علاوه بر صعود به رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۷، به بازیهای المپیک لس آنجلس ۲۰۲۸ نیز صعود میکند.
نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* دور نیمه نهایی - شنبه ۲۱ شهریور:
ایران ۳ - ۱ استرالیا (ستها: ۲۵ - ۲۱، ۱۷ - ۲۵، ۲۵ - ۱۷ , ۲۵ - ۲۲)
- تیم ایران پیش از این در دور گروهی و در گروه دو ۳ - ۰ تیمهای نیوزیلند و هند و ۳ - ۱ تیم چین را مغلوب کرد و با ۹ امتیاز به عنوان صدرنشین صعود کرد. تیم ایران در دور یک چهارم نهایی با نتیجه ۳ - ۱ از سد تیم تایوان گذشت. تیم ایران فردا از ساعت ۱۴ در دیدار پایانی به میدان میرود.
ژاپن (قهرمان دوره قبل) - کره جنوبی
در دوره قبل در سال ۲۰۲۳، تیمهای ژاپن، ایران و قطر اول تا سوم شدند.
در تاریخ والیبال قهرمانی آسیا که از سال ۱۹۷۵ راه اندازی شد و هر دو سال یک بار برگزار میشود، تیم ژاپن با ۱۰ قهرمانی ۴ نایب قهرمانی و سومی رکورد دار است و تیمهای کره جنوبی با ۴ قهرمانی و نایب قهرمانی و ۹ سومی در رده دوم و ایران با ۴ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. تیم چین با ۳ قهرمانی، ۶ نایب قهرمانی و ۶ مقام سومی در رده چهارم جای گرفته است. تیم استرالیا نیز با یک قهرمانی ۳ نایب قهرمانی و یک سومی پنجم است.
تیم ایران در سالهای ۲۰۱۱، ۲۰۱۳، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ قهرمان / ۲۰۰۹، ۲۰۱۵ و ۲۰۲۳ دوم / ۲۰۰۳ سوم / ۱۹۹۵ چهارم / ۱۹۹۳، ۱۹۹۹، ۲۰۰۱، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۷ پنجم / ۱۹۷۹، ۱۹۹۷ و ۲۰۰۵ در رده ششم / ۱۹۹۱ هفتم / ۱۹۸۹ هشتم / ۱۹۸۷ دهم آسیا شده است.