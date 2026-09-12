پخش زنده
امروز: -
جمعی از هنرمندان پیشکسوت سینما و هنرجویان فیلمسازی قم همزمان با روز ملی سینما با حضور در آسایشگاه سالمندان استان، با اهدای گل و اکران فیلمهای پویانمایی و سینمایی، از سالمندان تکریم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در حاشیه حضور هنرمندان پیشکسوت سینما و هنرجویان فیلمسازی قم در آسایشگاه سالمندان، تکریم آنان را وظیفهای اخلاقی و دینی دانست و گفت: توجه به سالمندان به معنای احترام به ارزشها و سنتها، حفظ پیوندهای خانوادگی و تقویت ارتباط میان نسلهاست.
محمدرضا سوقندی افزود: سالمندی یکی از دورههای مهم زندگی انسان است و ارتقای سلامت سالمندان در ابعاد جسمی، روانی و معنوی باید مورد توجه قرار گیرد و سینماگران نیز با بهرهگیری از ظرفیت هنر میتوانند در تثبیت جایگاه و منزلت سالمندان در خانواده و جامعه نقشآفرینی کنند.
وی با تأکید بر نقش رسانهها در آگاهیبخشی و ارتقای سواد سلامت سالمندان ادامه داد: سینما و دیگر رسانههای اثرگذار میتوانند با معرفی جایگاه سالمندان و انتقال تجربههای آنان به نسل جوان، زمینه توجه بیشتر جامعه به حفظ آرامش و منزلت این قشر را فراهم کنند.
مدیر انجمن سینمای جوانان قم نیز با اشاره به حضور سینماگران و هنرجویان در خانه سالمندان گفت: این حضور با هدف یادآوری اهمیت تکریم پدران و مادران و جامعه پیشکسوتان و سپیدمویان انجام شد.
سیدحمیدرضا منتظری افزود: فعالیت سینمایی هنرمندان و هنرجویان انجمن سینمای جوانان در قم بیش از پنج دهه قدمت دارد و سینماگران این استان از چهرههای شناختهشده و مطرح سینمای کشور هستند.
رضا ابوذر، پیشکسوت سینما و مدیر سابق انجمن سینمای جوانان قم نیز با تأکید بر نقش سینما در انتقال تجربههای نسلهای گذشته به نسل جوان گفت: نسل جوان برای شناخت شیوه درست تعامل با سالمندان نیازمند آگاهی است و سینما میتواند در معرفی جایگاه و منزلت سالمندان و آموزش نسل جدید نقش مؤثری ایفا کند.
در این برنامه، سینماگران قم ضمن دیدار و گفتوگو با سالمندان، با اهدای شاخه گل از آنان تکریم کردند و چند فیلم کوتاه پویانمایی با موضوع تکریم سالمندان را برای آنان به نمایش درآوردند.