کارشناسان اداره‌کل استاندارد استان کرمان با حضور در میدان میوه و تره‌بار، ترازوهای مورد استفاده فروشندگان را از نظر صحت عملکرد و دقت اندازه‌گیری بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ کارشناسان اداره‌کل استاندارد استان کرمان با حضور در میدان میوه و تره‌بار، ترازوهای مورد استفاده فروشندگان را از نظر صحت عملکرد و دقت اندازه‌گیری بررسی کردند.

اسماعیل عاقلی، مدیرکل استاندارد استان کرمان، هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از کم‌فروشی و اطمینان از صحت وزن کالاهای عرضه‌شده عنوان کرد.

رضا حاجی‌عباسی، رئیس اتحادیه میدان‌داران و مغازه‌داران میوه و تره‌بار نیز با تأکید بر اهمیت اجرای این طرح گفت: دقت ترازوها نقش مهمی در اعتماد مردم و شفافیت معاملات دارد.

در این طرح، ترازوهای فروشندگان با تجهیزات استاندارد آزمایش می‌شوند و در صورت مشاهده مغایرت، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

اجرای این طرح، گامی برای اطمینان بیشتر مردم از صحت وزن کالا و رعایت حقوق خریداران است.