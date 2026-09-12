استاندار در نشست شورای آموزش و پرورش استان بر نظارت دقیق بر سرویس‌های حمل‌ونقل دانش‌آموزی، برگزاری نمایشگاه عرضه نوشت افزار با قیمت مناسب، ساماندهی مدارس غیردولتی و تکریم خیران مدرسه‌ساز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی، در نشست شورای آموزش و پرورش استان سرویس مدارس را از دغدغه های والدین دانست و بر تشکیل ستاد بازگشایی مدارس، نظارت بر سرویس‌های ایاب و ذهاب دانش‌آموزان تاکید کرد و گفت: بانک اطلاعاتی رانندگان سرویس مدارس باید به‌روز و کامل باشد و موضوع سوءپیشینه رانندگان نیز حتماً بررسی شود.

هاشمی درخصوص خدمات مشاوره انتخاب رشته نیز گفت: برای دانش‌آموزان زیر پوشش نهادهای حمایتی و خانواده‌هایی که توان پرداخت هزینه مشاوره را ندارند، باید تخفیف یا خدمات رایگان پیش‌بینی شود.

وی گفت: نمایشگاه عرضه نوشت افزار با قیمت مناسب ۲۵ شهریور در کنار فرهنگسرای بیرجند برگزار می شود و این نمایشگاه‌ها باید در شهرستان‌ها نیز با همکاری فرمانداران و اتاق‌های اصناف برگزار و بر نحوه عرضه و قیمت‌گذاری کالاها نظارت شود.

استاندار درخصوص مدارس غیردولتی نیز افزود: صدور مجوز مدارس غیردولتی باید با دقت بیشتری انجام شود و موضوعاتی مانند جانمایی، استحکام بنا، دسترسی و مسائل ترافیکی در صدور مجوزها مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی،هم با اشاره به اهمیت موضوع نماز در مدارس گفت: دوره آموزشی ویژه ۲۵۰ نفر از فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش که در اقامه نماز جماعت مدارس فعالیت دارند نیز برگزار شده است.

مرتضوی همچنین از وجود ۱۱۲ استاد بومی در حوزه نماز خبر داد و گفت: این اساتید دوره‌های تخصصی نماز را گذرانده‌اند و برای برگزاری نشست‌های دانش‌آموزی و خانواده‌ها از ظرفیت آنان استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری امتحانات دانش‌آموزان گفت: با وجود شرایط خاص کشور و همزمانی امتحانات با ایام جنگ، فرهنگیان استان همکاری گسترده‌ای برای برگزاری امتحانات و اعلام نتایج داشتند و نتایج امتحانات نیز اعلام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: آزمون‌های شهریورماه نیز در حال برگزاری است و نتایج کنکور سراسری نیز تا اوایل مهرماه اعلام خواهد شد.

مرتضوی با اشاره به برگزاری جشنواره تکریم خیران مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار استان گفت: سال گذشته حدود ۳۵۰ میلیارد تومان تعهد از سوی خیران مدرسه‌ساز استان ایجاد شد که حدود ۵۰ درصد آن تاکنون محقق شده است.

رخسارپور، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هم با اشاره به طرح های آماده افتتاح استان افزود: در حال حاضر ۳۶ طرح آموزشی شامل ۱۱۸ کلاس درس، با زیربنای بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ مترمربع، در استان آماده بهره‌برداری است.