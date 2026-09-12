شبکه‌های دو و آموزش سیما در برنامه‌های «دست‌آفریده‌ها» و «رویش»، به ترتیب موضوعات احیای هنر‌های دستی کهن و اهمیت بهره‌گیری از نهال‌های شناسنامه‌دار را برای مخاطبان خود واکاوی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در جدیدترین قسمت از مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» با عنوان «رسن»، تلاش‌های استاد شهلا امینی برای شناخت و احیای هنر اصیل «کارت‌بافی» به تصویر کشیده می‌شود.

این هنر که ریشه در دست‌بافته‌های عشایری ایران دارد، در این مستند با نویسندگی و کارگردانی فرح زارع و تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار روایت می‌شود و دوشنبه ۲۳ شهریورماه حوالی ساعت ۲۲:۲۰ از شبکه دو سیما پخش می شود.

همچنین برنامه «رویش» در شبکه آموزش سیما، شنبه ۲۱ شهریورماه حوالی ساعت ۱۹:۱۵ با حضور دکتر عبدالرضا کاوند، محقق مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، به موضوع «تهیه نهال شناسنامه‌دار» می‌پردازد.

این برنامه که با اجرای زهرا حاجیعلی و تهیه‌کنندگی هادی خدادی روز‌های زوج به روی آنتن می‌رود، بر اهمیت استفاده از ارقام استاندارد و گواهی‌شده برای توسعه پایدار کشاورزی تأکید دارد.