شهردار فیروزکوه از اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدأ خبر داد و اعلام کرد با این اقدام، ۳۵ تن زباله روزانه به جای دفن در طبیعت، در مسیر بازیافت قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شهر فیروزکوه روزانه ۳۵ تن پسماند تولید می‌شود که پیش‌تر، فرآیند انتقال و دفنِ این حجم از پسماند در سکوی زباله، چالش‌هایی را برای محیط‌زیست منطقه به همراه داشت.

با اجرای این طرح نوین، از این پس، این حجم از پسماند نه به عنوان یک بارِ محیط‌زیستی، بلکه به عنوان سرمایه‌ای بازگشت‌پذیر دیده می‌شود که با تفکیکِ علمی در مبدأ، به چرخه‌ی تولید و بازیافت بازمی‌گردد تا ضامن سلامت و پایداری طبیعتِ بکر فیروزکوه باشد.

شهردار فیروزکوه گفت: با تفکیک صحیح پسماند‌های خشک از مبدأ، ما شاهدِ جلوگیری از هدررفت منابع وبهبود چشمگیر کیفیت مدیریت خدمات شهری خواهیم بود.

علیرضا صادقی افزود:شهروندان با نصب نرم افزار بهروب در این طرح مشارکت کنند تا ضمن ارتقای سلامت محیط زیست از فعالیت غیر قانونی زباله گرد‌ها هم با تفکیک مستقیم زباله‌ها از خانه جلوگیری شود.