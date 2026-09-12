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فرمانده انتظامی شهرستان ساری از دستگیری سه عامل شرارت و چاقوکشی در کمتر از ۲ ساعت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ قیصری گفت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری، ایجاد مزاحمت و چاقوکشی برای شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ ساری قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با حضور میدانی، عاملان شرارت را شناسایی و در عملیاتی موفق دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: سه متهم در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ قیصری افزود: برهم زدن نظم، امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس اجازه جولان دادن به اراذل و اوباش را نخواهد داد.