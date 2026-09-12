تیم کمتر از ۲۱ سال مردان ایران در گروه یک مسابقات کانوپولو قهرمانی جهان با تیم‌های سوئیس، نیوزیلند و چین همگروه شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کانوپولو قهرمانی جهان ۲۴ تا ۲۹ شهریور در دویسبورگ آلمان برگزار می‌شود و تیم کمتر از ۲۱ سال مردان ایران به عنوان قهرمان آسیا در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

در بخش کمتر از ۲۱ سال مردان، ۲۰ تیم در این دوره از مسابقات حضور دارند که در ۴ گروه ۵ تیمی رقابت خواهند کرد و ملی‌پوشان ایران در گروه یک با تیم‌های اسپانیا (قهرمان دور گذشته)، سوئیس، نیوزیلند و چین هم‌گروه هستند.

برنامه بازی‌های دور گروهی تیم ایران:

سه‌شنبه ۲۴ شهریور:

ایران – نیوزیلند از ساعت ۱۰:۳۰

ایران – سوئیس از ساعت ۱۳:۱۰

ایران – چین از ساعت ۱۵:۵۰

چهارشنبه ۲۵ شهریور:

ایران – اسپانیا از ساعت ۱۳