معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۱۹ از کاهش ۵۶ درصدی میانگین زمان کنترل نقشه و کاهش ۸۲ درصدی زمان محاسبه عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید دستمرد، با اشاره به نتایج ارزیابی فرآیند‌های شهرسازی در مناطق ۲۲گانه گفت: در بازه زمانی ۱۸ خرداد تا ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، میانگین زمان کنترل نقشه در منطقه ۱۹، بدون احتساب تعطیلات، از ۵.۲ روز در مدت مشابه سال گذشته به ۲.۳ روز کاهش یافته است.

وی افزود: کاهش ۵۶ درصدی این شاخص، منطقه ۱۹ را در زمره مناطق برتر شهر تهران در زمینه کاهش زمان کنترل نقشه قرار داده و نشان‌دهنده بهبود روند بررسی پرونده‌های شهرسازی است.

دستمرد همچنین به کاهش زمان محاسبه عوارض صدور پروانه اشاره کرد و گفت: میانگین زمان انجام این فرآیند نیز با کاهش ۸۲ درصدی، از ۱.۱ روز در سال ۱۴۰۴ به ۰.۲ روز در سال جاری رسیده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۱۹ با تأکید بر لزوم حفظ دقت در کنار افزایش سرعت ارائه خدمات تصریح کرد: کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها زمانی ارزشمند است که در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی انجام شود و کیفیت بررسی‌ها نیز حفظ شود.