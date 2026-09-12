۳۳۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح آشیان در آذربایجان‌غربی وارد مرحله بررسی‌های فنی و زیرساختی شده است؛ طرحی که قرار است بخشی از نیاز مسکن زوج‌های جوان این استان را پاسخ دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: اراضی مناسب برای اجرای طرح آشیان در نقاط مستعد استان شناسایی شده است.

پیمان آرامون افزود: بررسی‌های ژئوتکنیک، توپوگرافی و ظرفیت زیرساخت‌های خدماتی برای این اراضی در حال انجام است.

وی گفت: نتایج این مطالعات، مبنای طراحی و آماده‌سازی زمین‌ها برای آغاز مراحل اجرایی خواهد بود.

آرامون افزود: در ادامه، تفکیک اراضی، طراحی معابر و ایجاد شبکه‌های خدماتی مورد نیاز انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، فراهم کردن شرایط مناسب برای سکونت زوج‌های جوان و ایجاد محیطی برخوردار از امکانات مورد نیاز است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، تسریع در اجرای برنامه‌های حمایتی بخش مسکن را از اولویت‌های این اداره‌کل اعلام کرد.

آرامون رعایت استانداردهای فنی و ضوابط شهرسازی را در تمامی مراحل اجرای طرح ضروری دانست.

وی همچنین همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان را برای تأمین به‌موقع زیرساخت‌ها و تسهیل روند بهره‌برداری از واحدهای مسکونی ضروری عنوان کرد.