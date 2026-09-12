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چند ماه قبل بود که با تصمیم دولت برای توسعه و آبادانی رازو جرگلان، تفاهمنامه اجرای الگوی آبادانی و پیشرفت جامع این شهرستان با سرمایه گذاری ۷۲۰۰ میلیارد تومانی به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد علوی و استانداری خراسان شمالی در این تفاهمنامه برای توسعه اقتصادی، ارتقای عدالت اجتماعی، توانمندسازی جوامعِ محلی - و زندگی حدود ۱۶ هزار نفر از ساکنان این شهرستان هم پیمان شدند.
این تفاهمنامه با هدف تحقق پیشرفت منطقهای، ارتقای عدالت اجتماعی و ایجاد هماهنگی و همافزایی میان نهادهای توسعهگر و مردم محلی، با تمرکز بر ظرفیتها و پیشرانهای اقتصادی شهرستان راز و جرگلان اجرایی خواهد شد.
ایجاد الگوهای موفق توسعه منطقهای با قابلیت تعمیم به سایر مناطق کشور، توانمندسازی تشکلهای اقتصادی محلی، افزایش بهرهوری در تولیدات زراعی، باغی و دامی، توسعه صنایع وابسته و گسترش ظرفیتهای گردشگری و خدماتی از مهمترین اهداف این برنامه به شمار میرود. جامعه هدف این طرح نیز حدود ۱۶ هزار نفر از ساکنان شهرستان راز و جرگلان را شامل میشود.
بر اساس این تفاهمنامه، بنیاد علوی بهعنوان بازوی توانمندسازی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، در کنار استانداری خراسان شمالی مسئولیت اجرای برنامههای پیشبینیشده را بر عهده خواهد داشت.
مجموع سرمایهگذاری پیشبینیشده برای اجرای این طرح ۷۲۰۰ میلیارد تومان اعلام شده که از این میزان هزار میلیارد تومان از محل منابع بلاعوض بنیاد، ۲۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بنیاد، ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل کمکهای فنی و اعتباری و تسهیلات اشتغال استانداری و ۱۳۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی مصوب استانداری تأمین خواهد شد.
همچنین مشارکت گروههای جهادی، خیرین، مردم و بخش خصوصی در اجرای این طرح حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است؛ ظرفیتی که نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعهای، ایجاد اشتغال و ارتقای شاخصهای اقتصادی و اجتماعی شهرستان راز و جرگلان ایفا خواهد کرد.