کارشناسان پایش اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان، به منظور اجرای برنامه مدون پایش، بازرسی و نظارت بر رعایت ضوابط زیست‌محیطی، از معادن و واحد‌های صنعتی منطقه بازدید میدانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان، گفت: فعالیت‌های صنعتی و معدنی باید در چارچوبِ توسعه پایدار تعریف شوند و کمترین ردپای زیست‌محیطی را از خود به جای گذارند.

ملکی با تاکید بر نظارت دقیق و مستمر بر نحوه اجرای این الزامات، افزود: کارشناسان پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان در بازدید‌های میدانی، ضمن ارزیابی انطباق فعالیت‌ها با استاندارد‌های زیست‌محیطی، مدیریت صحیح پسماندها، کنترل آلاینده‌های هوا و آب و حفظ پوشش گیاهی منطقه را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت عدم انطباق هر یک از واحد‌های صنعتی و معدنی با این استانداردها، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.