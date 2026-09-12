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بنابر اعلام هواشناسی برای روزهای آینده در برخی مناطق جنوب سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادارهکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: از بعدازظهر شنبه تا شب شنبه (۲۱ شهریور)، رگبار باران، رعدوبرق، تندبادهای شدید و لحظهای و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ، شهرستانهای نیکشهر، لاشار، قصرقند، فنوج و سرباز را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
علی ملاشاهی با توصیه به شهروندان اظهار کرد: از تردد و اسکان در حاشیه رودخانههای فصلی خودداری کنند، از فعالیتهای کوهنوردی بپرهیزند و دامداران نیز با اتخاذ تمهیدات لازم، نسبت به کاهش خسارات احتمالی اقدام کنند.