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دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:حوزههای علمیه باید دانش فقه و حکمت را متناسب با مسائل جامعه بالنده کنند تا ظرفیت علمی حوزه در مسیر پاسخگویی به نیازهای کشور به کار گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره رسالت حوزههای علمیه و نخبگان حوزوی در شرایط فعلی کشور، ضرورت تعامل حوزه و دانشگاه و همچنین وظیفه طلاب جدیدالورود در آغاز مسیر طلبگی به بیان دیدگاههای خود پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه در پاسخ به این پرسش با توجه به آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه و شرایط فعلی کشور، رسالت امروز نخبگان حوزوی چیست؟ اظهار داشت: حوزههای علمیه باید به این حدیث معصوم که العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس توجه داشته باشند و به آن عمل کنند.
وی ادامه داد:معنای این سخن آن است که عالم دینی باید زمانه خود را بهدرستی بشناسد و نسبت به شرایط و نیازهای جامعه آگاهی داشته باشد.
دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حوزههای علمیه باید نیازهای کشور را بهخوبی بشناسند و دانشهای حوزوی را ناظر به این نیازها رشد و توسعه دهند؛ حکمت و فقه دو دانش و گستره مهم علمی در حوزههای علمیه هستند که باید متناسب با نیازهای کشور بالنده شوند.
وی افزود: اگر حوزههای علمیه بخواهند در جامعه اثربخش باشند، باید دانش و ظرفیت علمی خود را ناظر به مسائل و نیازهای واقعی کشور توسعه دهند تا بتوانند برای مسائل جامعه پاسخهای علمی و راهگشا ارائه کنند.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه در پاسخ به این پرسش اگر این رسالت را در نسبت میان حوزه و دانشگاه مورد توجه قرار دهیم، این دو نهاد علمی چگونه باید در شرایط کنونی به وظایف خود عمل کنند و چه نوع تعاملی میان آنها ضروری است؟ گفت:یکی از راههایی که موجب بالندگی علمی میشود، تعامل حوزه و دانشگاه است. در واقع، حوزه و دانشگاه باید در عرصههای مختلف علمی و اجتماعی با یکدیگر تعامل داشته باشند.
وی تصریح کرد: بهعنوان نمونه، در حوزه نظامات اجتماعی، حوزههای علمیه حتماً به تعامل با دانشگاه نیاز دارند؛ زیرا بسیاری از مباحث مربوط به علوم اجتماعی در دانشگاهها مطرح و بررسی میشود و در مقابل، حوزههای علمیه نیز از ظرفیتهای ارزشمندی همچون فقه و حکمت برخوردارند.
دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بنابراین باید میان استادان حوزه و دانشگاه تعامل علمی شکل بگیرد تا این دو مجموعه بتوانند با استفاده از ظرفیتهای علمی یکدیگر، مسائل جامعه را بهتر بشناسند و برای حل آنها راهکارهای مناسب ارائه کنند.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید بر ضرورت توجه حوزههای علمیه به مسائل اجتماعی اظهار داشت: رهبر شهید در منشور روحانیت که در ارتباط با تأسیس و استمرار حرکت حوزه علمیه و رسالت روحانیت بیان کردند، بر موضوع نظامات اجتماعی تأکید داشتند و حوزه باید با تعامل با دانشگاه در این عرصه نقشآفرینی کند.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با توجه به آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه و ورود طلاب جدید به این عرصه، اگر بخواهیم پیام امامین انقلاب و بزرگان حوزه مانند علامه طباطبایی و شهید مطهری را برای نسل جدید طلاب مورد توجه قرار دهیم، مهمترین توصیه شما به طلاب جدیدالورود چیست؟ اظهار داشت: یکی از نکات مهم این است که طلابی که تازه وارد حوزههای علمیه میشوند، مسیر علمی خود را جدی بگیرند. اگر به سیره امامین انقلاب و بزرگانی مانند علامه طباطبایی و شهید مطهری توجه کنیم، مشاهده میکنیم که این بزرگان ابتدا عالم و ملا شدند و سپس توانستند در جامعه اثربخش باشند.
وی تأکید کرد: طلبهای که وارد حوزه میشود باید توجه داشته باشد که در ابتدای مسیر علمی قرار دارد و نباید دچار خامفروشی شود؛ یعنی در حالی که هنوز علوم و مباحث علمی را بهطور کامل نیاموخته و در مسیر علمی خود پیشرفت لازم را نکرده است، احساس نکند که باید فوراً وارد عرصههای مختلف اجرایی شود و مشکلات جهان اسلام یا همه مسائل جامعه را حل کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: طلبه باید ابتدا درس بخواند و کار علمی خود را انجام دهد و با سواد و توانمند بار بیاید. این مسئله باید در ابتدای مسیر طلبگی مورد توجه جدی قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به تعبیر آیت الله جوادی آملی خاطرنشان کرد: به تعبیر زیبای استاد جوادی آملی، طلاب نباید نهالفروشی کنند. برخی افراد هنوز رشد علمی لازم را پیدا نکرده و پر و بال علمی نگرفتهاند، اما میخواهند وارد فعالیتهای اجرایی و عرصههای مختلف کاری شوند.
وی تصریح کرد: طبیعتاً ورود زودهنگام به عرصههای اجرایی و اجتماعی میتواند برای فرد آسیبهایی به همراه داشته باشد؛ بنابراین طلبه باید ابتدا پایههای علمی خود را تقویت کند، خوب درس بخواند و پژوهش کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: البته این مسئله به معنای آن نیست که طلبه نسبت به جامعه و مسائل آن بیتفاوت باشد. طلاب باید دغدغههای جامعه را داشته باشند و نسبت به مسائل کشور و جهان اسلام حساس باشند، اما این دغدغه نباید موجب شود که کار علمی و تحصیل آنان به حاشیه برود.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه اظهار داشت: طلاب میتوانند در ایام تعطیلی و در کنار تحصیل، فعالیتهای فرهنگی سبک و متناسب با توانایی خود داشته باشند، اما باید کار علمی خود را اصالت ببخشند.
وی در پایان تأکید کرد: طلبه باید ابتدا از نظر علمی به جایگاه مناسبی برسد، دانش و توانمندی لازم را کسب کند و در کنار آن دغدغه مسائل جامعه را نیز داشته باشد تا انشاءالله بتواند در آینده فردی مفید و مؤثر برای جامعه، حوزه و جهان اسلام باشد.