سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد، نحوه محاسبه نرخ حمل‌ونقل دانش‌آموزان، روش‌های پرداخت و ضرورت استفاده از سرویس‌های مجاز برای والدین اعلام کرد.

مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، گفت: به منظور شفاف‌سازی و جلوگیری از هرگونه تخلف، والدین می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی سازمان (taxi .mashhad.ir) و استفاده از گزینه محاسبه نرخ، میزان هزینه سرویس فرزندان خود را به‌دقت استخراج کنند.

مصطفی هادیزاده افزود: محاسبه نرخ در این سامانه بر اساس سه عامل اصلی انجام می‌شود: نخست، نوع خودرو؛ دوم، مسافت میانگین رفت و برگشت (مبنای کیلومتری)؛ و سوم، ناحیه آموزشی محل سکونت یا مدرسه دانش‌آموز. این سامانه به‌صورت اتوماتیک بر اساس داده‌های ثبت شده، نرخ دقیق را ارائه می‌دهد.

وی با تأکید بر حقوق والدین گفت: توصیه اکید ما این است که هنگام بستن قرارداد با شرکت‌های مجری حمل‌ونقل، حتماً یک نسخه از قرارداد را دریافت کنید. این سند، مبنای اصلی عملکرد سازمان و مرجع تصمیم‌گیری در صورت بروز هرگونه اختلاف یا شکایت خواهد بود.

هادیزاده همچنین در خصوص نحوه پرداخت هزینه‌ها تصریح کرد:نرخ‌های مصوب توسط شورای اسلامی شهر مشهد تعیین شده است. طبق برنامه، پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل دانش‌آموزان به صورت اقساطی (یک‌سوم در ابتدا و مابقی تا بهمن ماه) انجام می‌شود.

وی بر ضرورت استفاده از سرویس‌های دارای مجوز تأکید کرد و گفت: والدین عزیز حتماً باید از شرکت‌های مجاز استفاده کنند؛ زیرا این خودرو‌ها دارای بیمه حمل‌ونقل عمومی هستند و تمامی اطلاعات رانندگان و خودرو‌ها در سامانه نظارتی سازمان ثبت و تایید شده است. این اقدام امنیت و سلامت فرزندان شما را تضمین می‌کند.

مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد، در پایان با اشاره به فرآیند تصویب نرخ‌ها افزود: نرخ‌های مصوب با انجام مطالعات کارشناسی دقیق و با در نظر گرفتن تمامی هزینه‌های تورمی، از جمله دستمزد و نگهداری خودرو، به شورای شهر ارائه و پس از تصویب، توسط فرمانداری به سازمان تاکسیرانی ابلاغ می‌شود. همچنین لازم به ذکر است که تغییرات اخیر در قیمت سوخت، تأثیری بر نرخ‌های تعیین‌شده برای سرویس مدارس نداشته است.