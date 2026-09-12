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چهار بازار جدید میوه و ترهبار جلفا، میخک، کرمان و مروارید در مناطق ۳، ۷، ۸ و ۲۰ تهران به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران گفت: بازار جلفا در منطقه ۳ با رویکرد توسعه و بهسازی، بازار میخک در منطقه ۷ با رویکرد احداث، بازار کرمان در منطقه ۸ با رویکرد بازسازی و توسعه و بازار مروارید در منطقه ۲۰ به بهرهبرداری رسیدند.
داود گودرزی افزود:بازار مروارید با ۳۴۵ مترمربع عرصه و اعیان، دارای بخشهای میوه، فرنگی و بازرگانی است و با افتتاح آن، میانگین فاصله ساکنان محلههای منطقه ۲۰ با بازارهای میوه و ترهبار به حدود ۵۰۰ متر رسیده است و بازار میخک نیز در محله گرگان منطقه ۷ احداث شده؛ محلهای که پیش از این بازار میوه و ترهبار محلی نداشت. این بازار ۳۷۰ مترمربع عرصه و ۴۱۰ مترمربع اعیان دارد و در بخشهای میوه، فرنگی و بازرگانی فعالیت میکند.
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران گفت: با افتتاح این چهار بازار، تعداد بازارهای میوه و ترهبار تهران به ۳۲۰ بازار رسیده است.
داود گودرزی افزود: از ابتدای دوره فعلی مدیریت شهری تاکنون ۶۴ بازار به مجموعه بازارهای میوه و ترهبار تهران اضافه شده و از مجموع ۳۲۰ بازار، هشت بازار در مرحله بازسازی قرار دارند و فعال نیستند؛ بنابراین در حال حاضر ۳۱۲ بازار در پایتخت فعال هستند.
وی با اشاره به ادامه توسعه بازارهای میوه و ترهبار گفت: توسعه کمی بازارها همچنان ادامه خواهد داشت و تا پایان سال نیز بازارهای جدیدی به بهرهبرداری میرسد. در کنار توسعه کمی، ارتقای کیفیت بازارها نیز در دستور کار قرار دارد.
گودرزی با تأکید بر نقش بازارهای میوه و ترهبار در حمایت از معیشت شهروندان گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی، میانگین اختلاف قیمت محصولات عرضهشده در میادین میوه و ترهبار با بازار حدود ۴۶ درصد است.
وی افزود: هدف ما کمک به اقتصاد خانواده و افزایش قدرت خرید شهروندان است و تلاش میکنیم محصولات مورد نیاز مردم با قیمت مناسب عرضه شود.
عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت از مهر
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران همچنین از اجرای طرح عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت از ابتدای مهر خبر داد و گفت: در این طرح، حدود ۹ تا ۱۰ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت و زیر قیمت بازار عرضه خواهد شد و این قیمتها تا فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.
گودرزی با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند همکاری دستگاههای مختلف است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور در اجرای این طرح همکاری خواهند داشت.
وی همچنین از برنامهریزی برای ایجاد غرفههایی به منظور عرضه مستقیم محصولات استانهای مختلف در تهران خبر داد و گفت: هدف این طرح، حذف واسطهها و عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان استانها به شهروندان است.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران نیز درباره وضع پذیرش کالابرگ در غرفهها گفت: از حدود سه هزار غرفه سازمان، اکثریت همچنان کالابرگ را میپذیرند.
مهدی بختیاریزاده افزود: حدود ۵۵۰ تا ۵۶۰ غرفه به علت پرداخت نشدن مطالبات خود، فعلاً پذیرش کالابرگ را متوقف کردهاند؛ چراکه ادامه این روند میتوانست در تأمین کالاهای این غرفهها اختلال ایجاد کند.
وی گفت: مطالبات برخی از این غرفهها از تیر باقی مانده و در برخی موارد به چند ده میلیارد تومان میرسد. پیگیری برای پرداخت و تسویه این مطالبات در حال انجام است.
بختیاریزاده هم با اشاره به آغاز طرح ویژه عرضه کالا از اول مهر گفت: پیشنیازهای اجرای این طرح در حال آمادهسازی است و سازمان مدیریت میادین در زمینه عرضه کالا بهصورت ویژه وارد خواهد شد.
وی درباره وضع بازارهای میوه و ترهبار منطقه ۲۰ نیز گفت: با افتتاح بازار جدید، تعداد بازارهای این منطقه به ۲۹ بازار رسیده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین افزود: منطقه ۲۰ حدود ۲۰ محله دارد و به طور میانگین برای هر محله یکونیم بازار میوه و ترهبار وجود دارد؛ بنابراین در حال حاضر محلهای در این منطقه نیازمند بازار جدید نیست و تمرکز از این پس بر بازسازی بازارهای موجود خواهد بود.
بختیاریزاده درباره موضوع مطرحشده در خصوص کپی شدن کارت بانکی شهروندان در یکی از مراکز عرضه نیز گفت: دستگاههای کارتخوان مستقر در میادین با همکاری بانکهای متولی از جمله بانک شهر و بانک ملت، تحت کنترل و مبتنی بر مکانهای تعریفشده هستند و امکان ورود دستگاه کارتخوان متفرقه به مجموعه وجود ندارد.