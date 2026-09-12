به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشدار هواشناسی سطح نارنجی- شماره ۱۷ آمده است : پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۰ و با توجه به تقویت فعالیت امواج بارشی، وضعیت جوی استان همراه با رگبار باران و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید موقت پیش بینی می‌شود.

زمان شروع مخاطره: رگبار باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ) همراه با تندباد لحظه‌ای بعدازظهر شنبه مورخ (۲۱/۰۶/۱۴۰۵) است که تا اواخر وقت روز یکشنبه مورخ (۲۲/۰۶/۱۴۰۵) در کلیه مناطق استان ادامه دارد.

دراثر این مخاطره احتمال آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه ها؛ احتمال خسارت به محصولات کشاورزی در اثر تندباد لحظه‌ای و رگبار باران وجود دارد.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران– خودداری از سفر‌های غیر ضرور و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای– خودداری از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و فعالیت‌های طبیعت گردی و کوهنوردی – آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.