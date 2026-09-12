در نشست دو ساعته بررسی مشکلات عرضه بنزین در خراسان جنوبی، از پیگیری برای واریز سهمیه آزاد به کارت‌های سوخت شهروندان خبر داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری استان در این نشست که به منظور بررسی مشکلات مردم در روند توزیع بنزین و معطلی‌های چند ساعته شهروندان در صفوف عرضه سوخت برگزار شد گفت: این نحوه توزیع شایسته مردم نیست و باید همه راهکار‌ها از جمله اضافه شدن سهمیه به کارت سوخت ها، برخورد جدی با سوء استفاده کنندگان و مصرف کننده‌های غیر متعارف و تشدید نظارت‌ها و اضافه شدن جایگاه‌های عرضه نرخ آزاد اجرا شود.

مدیرعامل شرکت توزیع و پخش فرآورده‌های منطقه خراسان جنوبی هم در این نشست قول پیگیری برای انتقال سهمیه نرخ سوم به کارت‌های شهروندان را داد و گفت: در استان ۱۰۷ جایگاه عرضه سوخت فعالیت می‌کند که روزانه یک میلیون و ۴۵۰ هزار لیتر بنزین را عرضه می‌کنند.

عابدانی افزود: از این مقدار ۲۵۰ هزار لیتر از طریق ۱۲۰ فقره کارت اضطراری توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه افزوده شدن یک یا دو جایگاه دیگر به دو جایگاه فعلی در بیرجند نیز در دستور کار است، گفت: در تامین سوخت استان مشکلی وجود ندارد و تلاش می‌شود با مشارکت شهروندان روند توزیع نیز تسهیل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم گفت: با افزایش سهمیه به کارت شهروندان تا ابتدای مهرماه امید است مشکل عرضه سوخت در استان برطرف شود.

فرهادی همچنین از پیگیری برای نوسازی ناوگان حمل و نقل فرآورده‌های نفتی و اعطای تسهیلات به رانندگان این بخش خبر داد.



