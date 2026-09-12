به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روزنامه «سان»، مقامات شیلی اعلام کردند: در حالی که آتش‌سوزی مهیبی این آسایشگاه سالمندان را در نزدیکی شهر «پیتروفکن» فرا گرفته بود، آتش‌نشانان به سرعت برای نجات ساکنان گرفتارشده، اعزام شدند.

همچنین به گزارش منابع محلی، در این خانه سالمندان در شیلی دست‌کم ۱۶ نفر جان باختند و تنها ۱۰ نفر توانستند به‌موقع تخلیه شوند.

جزئیات بیشتری از وضعیت مصدومان احتمالی گزارش نشده، هنوز مشخص نیست علت آتش‌سوزی چه بوده است.