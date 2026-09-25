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مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: درحال حاضر ۳۵ مرکز مثبت زندگی به صورت محله محوری در مناطق مختلف استان فعال هستند و به علت سهولت دسترسی به خدمات، بیش از ۱۵ هزار پرونده حمایتی مددجویان، به این مراکز واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مریم کرمی با تاکید بر اهمیت نقش مراکز مثبت زندگی در ارائه خدمات محله محور به جامعه هدف و توانمندسازی مددجویان و خانوادههای نیازمند، افزود: این مرکز پل ارتباطی بهزیستی و جامعه هدف بوده و مسئولان مراکز مثبت زندگی باید اهتمام ویژه نسبت به ارائه خدمات مددکاری به مددجویان داشته و به عنوان نماینده بهزیستی در محلات خدمات ارائه کنند.
وی گفت: کارکنان بهزیستی و مراکز مثبت زندگی جزیی از یک کل واحد هستند و برحسب قوانین و مقررات و در چهارچوب منابع برای خدمت رسانی و پاسخگویی به مراجعان فعالیت میکنند.
کرمی افزود: در نظام اداری و اجرایی رضایت مردم از خدمات دستگاههای دولتی یکی از شاخصهای اصلی سنجش کارآمدی و رشد و توسعه است و مؤلفههایی از قبیل سرعت، صحت و دقت در انجام کار مراجعان، چگونگی رفتار و برخورد با ارباب رجوع و اطلاع رسانی مناسب عواملی هستند که موجب رضایتمندی مراجعین میشوند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان، رفع مسائل و مشکلات مراکز مثبت زندگی را جزو اولویتهای مهم عنوان کرد و گفت: تنها خدمتگیرندگان این مراکز، مددجویان بهزیستی نیستند بلکه سایر شهروندان نیز از مراکز مثبت زندگی، خدمات دریافت میکنند.
کرمی با بیان اینکه مراکز مثبت زندگی نمایندگان بهزیستی در محلات بوده و پبگیر بخش اعظمی از مشکلات مددجویان هستند، افزود: راهکارهای پیشنهادی به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و با پیگیریهای لازم مشکلات احتمالی رفع خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی زنجان گفت: هم اکنون ۱۶ مرکز مثبت زندگی به صورت محله محوری در مناطق مختلف شهر زنجان فعال هستند که تنها خدمتگیرندگان این مراکز، مددجویان بهزیستی نیستند بلکه سایر شهروندان نیز از مراکز مثبت زندگی، خدمات دریافت میکنند.