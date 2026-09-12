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دو سانحه رانندگی در استان قزوین، چهار کشته برجا گذاشت؛ سه عضو یک خانواده و یک موتورسوار قربانی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: نخستین حادثه ساعت ۶ و ۱۵ دقیقه صبح دیروز در کیلومتر ۴۸ آزادراه قزوین–زنجان، حوالی تاکستان، رخ داد.
سرهنگ حسین تقیخانی افزود: یک دستگاه خودروی فونیکس آریزو که از تهران به مقصد آذربایجان غربی در حرکت بود، به علت خستگی و خوابآلودگی راننده و بیتوجهی به جلو، از مسیر منحرف و پس از برخورد با خاکریز دهانه پل، به داخل پل سقوط کرد.
رئیس پلیس راه استان ادامه داد: در این حادثه راننده ۵۳ ساله، یک سرنشین زن ۵۰ ساله و دختر ۱۲ ساله خانواده در دم جان باختند و دختر ۲۵ ساله خانواده هم مصدوم و به مرکز درمانی منتقل شد.
وی درباره دومین حادثه هم گفت: حدود ساعت ۱۸ همان روز در محور فرعی سعیدآباد–ارداق، یک دستگاه پراید ۱۱۱ به علت انحراف به چپ وارد مسیر مقابل شد و با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد.
رئیس پلیس راه استان افزود: در این حادثه هم موتورسوار۴۰ ساله موتورسیکلت که فاقد کلاه ایمنی بود، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.
سرهنگ تقیخانی با اشاره به افزایش ترددهای جادهای در شهریورماه از رانندگان خواست در سفرهای طولانی، پس از هر دو ساعت رانندگی توقف و استراحت کنند و در شرایط خستگی و خوابآلودگی پشت فرمان ننشینند.
وی همچنین با هشدار درباره خطر انحراف به چپ در محورهای دوطرفه تأکید کرد: سبقت و تغییر مسیر باید تنها در محل مجاز و پس از اطمینان از شرایط مسیر انجام شود.
رئیس پلیس راه استان بر استفاده از کمربند ایمنی و کلاه ایمنی تأکید کرد و گفت: یک لحظه بیاحتیاطی میتواند پایان یک سفر را به حادثهای جبرانناپذیر تبدیل کند.