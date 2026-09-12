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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان مهمترین دغدغه فعلی حوزه معدن استان را طولانی شدن روند رسیدگی به پروندههای ابطال، سلب صلاحیت یا ابقای معادن در شورای معادن دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، داود شهرکی گفت: این تأخیرها آمار بلاتکلیفی در سامانههای ارزیابی را افزایش میدهد، در حالیکه خارج از اختیار اداره کل استان است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، افزود: حوزه معدن استان از رتبه ۲۵ و ۲۶ کشوری به رتبه ۱۵ ارتقا یافته و روند مشابهی در سایر بخشها نیز مشهود بوده است.
وی با اشاره به تجربه سالهای ۹۱ و ۹۲ که شورای معادن با مدیریت خود او در استان شکل گرفت، خاطرنشان کرد: استان سیستان و بلوچستان تنها استانی بود که با وجود استاندار عضو شورای معادن، در آن مقطع از این عضویت استفاده نکرد تا از تصمیمات غیرقابل جمعآوری پیشگیری شود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان همچنین خواستار واگذاری بیشتر اختیارات تصمیم گیری به استان شد.
وی با استقبال از رویکرد جدید وزارت مبنی بر مشارکت بخش خصوصی در تهیه نقشههای اکتشافی، آماری از وضعیت نقشهبرداری استان بیان کرد: بهجای تخصیص منابع دولتی، مناطق مستعد ۵۰هزارم شناسایی و در قالب فراخوان به سرمایهگذاران واجد شرایط واگذار شود تا هم نقشه تهیه و هم محدودههای معدنی در اختیار آنها قرار گیرد.