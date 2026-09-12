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معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۶۲ هزار تخلف حادثهساز در پایتخت رخ داده که در نتیجه آنها ۱۷۵ نفر فوت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۶۲ هزار فقره تخلفات حادثه ساز و بیش از ۳۶۸ هزار فقره تخلف استفاده از تلفن همراه در معابر پایتخت ثبت شده است.
وی افزود: ۱۷۵ نفر به علت تخلفات بی توجهی به جلو، سرعت غیرمجاز و سبقت غیرمجاز جان خود را از دست دادهاند که نشان می دهد رفتارهای پرخطر رانندگان همچنان سهم بالایی در شکلگیری حوادث تهران دارد.
وی در خصوص نقش تخلفات خستگی و خوابآلودگی، استفاده از تلفن همراه گفت: این دسته از تخلفات بهدلیل ماهیت حادثهساز بودن، در رانندگی ممنوع است و به استناد ماده ۱۸۰ آییننامه راهنمایی و رانندگی نیز به صراحت تأکید شده که رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی، دخانیات استعمال نمایند یا خوراکی یا آشامیدنی میل کنند و استفاده از هرگونه وسایل و تجهیزات ارتباطی مانند تلفن همراه که باعث انحراف ذهنی و رفتاری راننده میگردد ممنوع است. رانندگان موظفند در هرحال به طور کامل به جلو توجه داشته باشند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به دلایل تخلف تغییر مسیر ناگهانی تصریح کرد: این تخلف زمانی رخ میدهد که راننده پس از تاخیر در رویت و یا مواجهه شدن با تابلو یا رد کردن ورودی و خروجی، به صورت ناگهانی مسیر مستقیم خود را تغییر میدهد تا وارد معبر دیگری شود. چنین رفتاری بدون توجه به وضعیت خودروهای اطراف، احتمال برخورد را بهطور جدی افزایش میدهد و با از بینبردن زمان واکنش دیگر رانندگان عبوری، میتواند در چند ثانیه به حادثهای شدید منجر شود.
کشیر در خصوص کدهای سلامت گفت: این کدها شامل تخلفاتی مانند استفاده نکردن از کمربند و کلاه ایمنی و استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی است؛ تخلفاتی که با سلامت راننده و سرنشینان ارتباط مستقیم دارد و بیتوجهی به آنها میتواند پیامدهای جبرانناپذیر در حوادث رانندگی بهدنبال داشته باشد.
وی با اشاره به آمار اعمال قانون تخلفات رانندگی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در پایتخت تصریح کرد: از ابتدای سال تخلفات حادثهساز بیش از ۷۶۲ هزار فقره، سرعت غیرمجاز بیش از ۱۹۴ هزار فقره، سبقت غیرمجاز بیش از ۲ هزار فقره، خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات بیش از ۱۹ هزار فقره و استفاده از تلفن همراه بیش از ۳۶۸ هزار فقره رخ داده است.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: پلیس در اصل هیچ گونه تمایلی به جریمهکردن رانندگان ندارد و افراد متخلف تنها زمانی اعمال قانون میشوند که از خط قرمزهای پلیس عبور کرده و با رفتارهای پرخطر، زمینهساز بروز حادثه برای خود و دیگر کاربران ترافیکی می شوند.
وی گفت: هدف اصلی پلیس پیشگیری از وقوع حادثه و حفظ ایمنی تردد همه کاربران ترافیکی است.
سرهنگ کشیر با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون خسارت بی توجهی به جلو بیش از ۳۰ هزار فقره که حدود ۵ هزار فقره جرحی بوده و ۹۷ نفر فوتی داشته است تصریح کرد: خسارت سرعت و سبقت حدود ۴ هزار فقره که حدود ۲ هزار فقره جرحی بوده و ۷۸ نفر در این تصادفات جان باختند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه کامل به مسیر رانندگی گفت: کوچکترین بیاحتیاطی پشت فرمان میتواند به حادثهای بزرگ تبدیل شود و از همه رانندگان میخواهم با پرهیز از رفتارهای پرخطر و رعایت مقررات، سهم خود را در حفظ ایمنی ترافیک ایفا کنند.