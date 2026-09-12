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وزیر نیرو با تأکید بر تسریع در ساخت و تکمیل نیروگاههای برقآبی گفت: این نیروگاهها بهعنوان ذخیرهساز، نقش مهمی در پایداری شبکه برق دارند و با کمک آنها اوج مصرف تابستان امسال با کمترین محدودیت پشت سر گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس علیآبادی در آیین بهرهبرداری از چهار واحد نیروگاه برقآبی چمشیر با مجموع ظرفیت ۱۲۰ مگاوات و یک واحد نیروگاهی رودبار لرستان، این طرحها را حاصل تلاش مجموعه صنعت آب و برق در ادوار مختلف دانست که اکنون به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند.
وی با اشاره به هدف تأسیس شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: هدف از ایجاد این شرکت، بومیسازی نیروگاههای برقآبی بوده است و باید این ظرفیت با همت و تلاش متخصصان داخلی به بالاترین سطح برسد.
وزیر نیرو افزود: در حوزه نیروگاههای برقآبی، از نظر توان داخلی و ظرفیت موجود مشکل اساسی وجود ندارد و بخش قابل توجهی از مشکلات طرح ها به پیمانکاران خارجی مربوط بوده است؛ بنابراین تمرکز باید بر گسترش توانمندیهای داخلی و بومیسازی این حوزه باشد.
علیآبادی با قدردانی از دستاندرکاران طرحهای برقآبی و تأکید بر افزایش سرعت اجرای طرح ها گفت: ابلاغیههای متعددی برای شتاببخشی به طرحهای برقآبی صادر شده است.
وی توسعه گردشگری آبی را یکی از اهداف مهم شرکت توسعه منابع آب و نیرو عنوان کرد و افزود: در این زمینه پیگیریها به تفاهم همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منجر شده است.
وزیر نیرو با اشاره به عملکرد نیروگاههای برقآبی در تابستان امسال افزود: تابستان امسال با کمک نیروگاههای برقآبی با کمترین محدودیت سپری شد.
علیآبادی گفت: نیروگاههای برقآبی بهعنوان ذخیرهساز عمل میکنند و در کنار آنها، نیروگاههای تلمبهذخیرهای نیز اهمیت ویژهای دارند.
وی افزود: نیروگاههای برقآبی همچنین میتوانند بهعنوان پشتوانه نیروگاههای خورشیدی عمل کنند؛ زیرا امکان تولید برق در زمان نبود تابش خورشید و در ساعات شب را فراهم میکنند.
وزیر نیرو همچنین با اشاره به بهرهبرداری از واحدهای نیروگاه چمشیر گفت: چهار واحد این نیروگاه با مجموع ظرفیت ۱۲۰ مگاوات وارد مدار شدهاند و یک واحد نیروگاهی رودبار لرستان نیز به بهرهبرداری رسیده است.
علیآبادی افزود: بهرهبرداری از این ظرفیتها علاوه بر افزایش تولید برقآبی، به تقویت پایداری شبکه و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی کمک میکند.
وی تأکید کرد: مجموعه این ظرفیتها، اهمیت توسعه نیروگاههای برقآبی را برای شبکه برق کشور دوچندان کرده و تسریع در اجرای طرحها و بومیسازی این صنعت باید با جدیت دنبال شود.
وزیر نیرو در پایان گفت: برنامهریزیهایی برای کاهش استفاده کارکنان وزارت نیرو از خودرو در حال انجام است و یک روز بدون خودرو نیز برای وزیر در نظر گرفته شده تا به گسترش این فرهنگ در کشور کمک شود.