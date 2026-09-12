رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به لزوم اجرای دقیق تعرفه‌های جدید کارشناسی، گفت: تعرفه‌های جدید کارشناسی از سوی رئیس قوه قضاییه تدوین و ابلاغ شده است و تمامی قضات محاکم دادگستری و دادسرا‌ها موظف به اجرای آن هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در پانزدهمین نشست شورای برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه ابلاغ این تعرفه‌ها پس از انجام کارشناسی‌های دقیق صورت گرفته و لازم‌الاجرا است، افزود: به منظور تبیین دقیق این تعرفه‌ها و رفع ابهامات احتمالی، دوره‌های توجیهی لازم برای قضات مربوطه در دادسرا و دادگستری برگزار خواهد شد تا به تمامی سوالات در این حوزه پاسخ داده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توسعه ظرفیت‌های میانجی‌گری تاکید کرد و گفت: ضروری است کانون میانجی‌گری راه‌اندازی و اقدامات این حوزه بیش از پیش به مردم معرفی شود تا از این ظرفیت ارزشمند در حل و فصل اختلافات به نحو احسن استفاده گردد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی در ادامه با اشاره به عملکرد بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان و تجلیل از مقامات قضایی همکار با این بنیاد، تصریح کرد: خوشبختانه بنیاد تعاون استان کرمان شاهد تحول بنیادین بوده و در حوزه‌های زیربنایی اقدامات بسیار ارزشمندی را در دست اجرا دارد.

وی با تقدیر از رویکرد اقتصادی و پیگیری‌های موثر صورت گرفته در این بنیاد، خاطرنشان کرد: این تلاش‌ها موجب ارتقای رتبه استان کرمان در حوزه بنیاد تعاون زندانیان شده و آن را در زمره استان‌های برتر کشور قرار داده است؛ لذا تبیین بیش از پیش خدمات این بنیاد برای جلب همکاری حداکثری رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها امری ضروری است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان با اشاره به لزوم مدیریت منابع، تاکید کرد: با توجه به افزایش هزینه‌ها، موضوع صرفه‌جویی باید بیش از پیش مورد توجه تمامی مدیران و کارکنان دستگاه قضایی استان قرار گیرد.

شایان ذکر است در این نشست، عملکرد یک‌ساله معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان کرمان نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.