به گزارش خبرگزای صداوسیما، در مبادلات امروز بورس کالا ۱۰۰ هزار و ۹۲۳ تن مقاطع فولادی در تالار صنعتی و معدنی روی تابلو می‌رود.

همچنین ۹۳ هزار و ۷۶۵ تن محصول در تالار صادراتی عرضه می‌شود. این محصولات شامل ۶۱ هزار و ۲۶۰ تن سیمان، ۱۵ هزار و ۹۹۰ تن قیر، ۱۱ هزار تن گوگرد، ۵ هزار تن کلینکر، ۲۶۵ تن مواد شیمیایی و ۲۵۰ تن عایق رطوبتی می‌شوند.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم میزبان عرضه ۲۰ هزار و ۹۳ تن محصول، شامل ۱۳ هزار و ۲۰۰ تن مواد شیمیایی، ۵ هزار و ۵۰۰ تن قیر و یک هزار و ۳۹۳ تن مواد پلیمری است.

بر این اساس در تالار فرعی هم ۶ هزار و ۳۴۳ تن ضایعات، مواد پلیمری و شیمیایی روی تابلو می‌رود.