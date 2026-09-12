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مرکز توانبخشی هلال احمر شهرستان ری با بهرهبرداری از تجهیزات نوین اسکن سهبعدی، خدمات تخصصی ساخت کفی طبی را برای اقشار کمبرخوردار و ساکنان مناطق محروم آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهرهبرداری از دستگاه اسکن سهبعدی در مرکز توانبخشی هلال احمر شهرستان ری، گامی در جهت ارتقای کیفیت خدمات درمانی و تخصصی در این منطقه است. این تجهیزات پیشرفته امکان طراحی و ساخت دقیق کفیهای طبی را فراهم کرده و کیفیت خدمات توانبخشی را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
قرار است از این تجهیزات بهطور ویژه برای ارائه خدمات درمانی به اقشار کمبرخوردار استفاده شود. همچنین این دستگاهها در قالب کاروانهای سلامت به مناطق محروم اعزام خواهند شد تا دسترسی ساکنان این مناطق به خدمات تخصصی توانبخشی تسهیل گردد.