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چند طرح تولیدی و اقتصادی شامل واحد تولید سیم جوشکاری و الکترود، میدان عرضه و نگهداری دام و واحد تولید کمپوست کشتارگاه مهریز در یزد، با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، چند طرح تولیدی و اقتصادی شامل واحد تولید سیم جوشکاری و الکترود، میدان عرضه و نگهداری دام و واحد تولید کمپوست کشتارگاه مهریز با حضور سید جواد رضوی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهرهبرداری رسید. این طرحها با هدف توسعه ظرفیتهای تولیدی، ایجاد اشتغال، حمایت از سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیتهای بومی شهرستان مهریز افتتاح شد.
رئیس هیئتمدیره شرکت تولیدی سیم گفت: این مجموعه در زمینه تولید سیم جوشکاری و انواع الکترود فعالیت دارد و در حال حاضر تنها تولیدکننده سیم جوشکاری با پوشش نانو در کشور است. افخمی افزود: استفاده از فناوری پوشش نانو در این محصولات، موجب کاهش مصرف آب و برق و کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی شده و کیفیت متالوژیکی محصول را نیز افزایش داده است. وی ظرفیت تولید این واحد را حدود سه هزار تن در سال اعلام کرد و گفت: در حال حاضر برای ۲۰ تا ۲۲ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده و با اجرای طرح توسعه، زمینه افزایش اشتغال در این مجموعه فراهم خواهد شد. رئیس هیئتمدیره شرکت تولیدی سیم ادامه داد: تولید انواع الکترودهای تخصصی جوشکاری، بهویژه محصولاتی که بخش قابل توجهی از آنها از خارج کشور وارد میشود، در برنامه توسعه این واحد قرار دارد. افخمی میزان سرمایهگذاری در این مجموعه را حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
در ادامه نیز با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مهریز، میدان عرضه و نگهداری دام کشتارگاه مهریز نیز افتتاح شد. مدیرعامل کشتارگاه مهریز با اشاره به وابستگی استان یزد به تأمین دام از خارج استان یزد گفت: حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد دام مورد نیاز استان یزد از خارج استان تأمین میشود و ایجاد ظرفیت مناسب برای ذخیره و عرضه دام از اهمیت ویژهای برخوردار است. ناصر بافقی افزود: این میدان در زمینی به وسعت حدود ۲۰ هکتار ایجاد شده و ظرفیت نگهداری ۱۰ تا ۱۵ هزار رأس دام سبک و ۲ تا ۳ هزار رأس دام سنگین را دارد. وی گفت: روزانه حدود ۸ تا ۹ رأس دام سبک و ۷ تا ۸ رأس دام سنگین در این مجموعه کشتار میشود و گوشت تولیدی علاوه بر تأمین نیاز استان یزد، به برخی استانهای جنوب کشور از جمله کرمان نیز ارسال میشود.
مدیرعامل کشتارگاه مهریز همچنین از بهرهبرداری واحد تولید کمپوست این مجموعه خبر داد و افزود: با راهاندازی این واحد، محصولات جانبی و ضایعات کشتارگاه وارد چرخه تولید میشود و روزانه حدود ۲۰ تن کود تولید خواهد شد که بخشی از آن قابلیت صادرات دارد. ناصر بافقی با اشاره به ظرفیت اشتغال این مجموعه اظهار کرد: در مجموع حدود ۹۰۰ نفر در بخشهای مختلف کشتارگاه مهریز مشغول به کار هستند که حدود ۶۰ درصد آنان را افراد بهبودیافته تشکیل میدهند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد نیز توسعه تعاونیهای دانشبنیان، فناور و غیرآلاینده را از اولویتهای استان یزد عنوان کرد. شیخی با اشاره به هفته تعاون گفت: این هفته فرصتی برای تقویت فرهنگ همدلی، مشارکت و همافزایی در مسیر تولید و اشتغال است. وی افزود: استان یزد با حدود ۶ هزار تعاونی ثبتشده و ۳ هزار و ۵۰۰ تعاونی فعال، از استانهای پیشرو کشور در حوزه تعاون محسوب میشود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد ادامه داد: امسال ۲۲۴ طرح تعاونی با سرمایهگذاری حدود ۲۱ همت در سراسر کشور به بهرهبرداری رسید که سه طرح آن در استان یزد قرار دارد.
فرماندار مهریز نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری و تولید در شهرستان گفت: در راستای سیاستهای استان و طرح «یزد پایدار»، حمایت از واحدهای تولیدی، بهویژه صنایع پاک، سبز و بدون آلاینده، در دستور کار قرار دارد. عسکرزاده افزود: توسعه این واحدها علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، میتواند به حفظ محیط زیست و حرکت شهرستان مهریز به سمت الگوی پایدار توسعه کمک کند.