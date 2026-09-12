تولید کلزا در شهرهای مختلف خوزستان از جمله خرمشهر، این استان را با تولید ۶۸ هزار و ۱۸ تن از این دانه روغنی و راهبردی در جایگاه نخست کشور قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با ثبت تولید ۶۸ هزار و ۱۸ تن کلزا، این استان موفق شد رتبه نخست کشور را در تولید این محصول راهبردی به خود اختصاص دهد.

جواد سلطانی کاظمی اظهار کرد: استان خوزستان با همت کشاورزان همانند سال گذشته موفق به کسب رتبه برتر کشوری در تولید کلزا شد.

این درحالی است که به گفته حسن دشتی نژاد مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر در سطح ۶۵۵ هکتار کلزای کشت شده ۱هزار و ۷۰۰ تن از این دانه روغنی و راهبردی تولید شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان درباره جزئیات آمار تولید محصولات آبی و دیم افزود: در بخش کلزای آبی، ۵۸ هزار و ۵۰۹ تن محصول از سطح ۲۹ هزار و ۴۳۰ هکتار برداشت شد و در بخش کلزای دیم نیز ۹ هزار و ۵۰۹ تن محصول از سطح ۹ هزار و ۷۴۹ هکتار استحصال شده است.

سلطانی کاظمی ادامه داد: در مجموع ۳۹ هزار و ۱۷۹ هکتار از اراضی استان زیر کشت کلزا قرار گرفت که منجر به تولید ۶۸ هزار و ۱۸ تن دانه روغنی شد. این میزان تولید گامی بلند در جهت خودکفایی در تولید روغن خوراکی و تقویت امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

وی این موفقیت را حاصل برنامه‌ریزی دقیق و رعایت اصول فنی از سوی بهره‌برداران دانست و بر استمرار حمایت‌های این سازمان از کشت محصولات راهبردی تأکید کرد.