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کشتیگیران نوجوان استان فارس در رقابتهای انتخابی تیم ملی برای حضور در المپیک دانشآموزی (ژیمنازیاد) برزیل، با کسب یک نشان طلا و دو برنز در دو رشته آزاد و فرنگی، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند ؛ بنیامین رستگار با کسب عنوان نخست در وزن ۵۵ کیلوگرم، جواز حضور در این آوردگاه بینالمللی را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کشتیگیران نوجوان استان فارس در رقابتهای انتخابی تیم ملی برای حضور در المپیک دانشآموزی (ژیمنازیاد) برزیل، با کسب یک نشان طلا و دو مدال برنز در دو رشته آزاد و فرنگی، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند. بنیامین رستگار با کسب عنوان نخست در وزن ۵۵ کیلوگرم، جواز حضور در این آوردگاه بینالمللی را به دست آورد.
در بخش کشتی فرنگی ، بنیامین رستگار، نماینده شایسته استان در وزن ۵۵ کیلوگرم، با غلبه بر همه حریفان خود در جایگاه نخست ایستاد و ضمن تصاحب مدال طلا، به عنوان نماینده ایران راهی برزیل شد.
در همین بخش، مهدی غلامیان در وزن ۸۰ کیلوگرم توانست مدال برنز این رقابتها را از آن خود کند. غلامیان پیش از این نیز سابقه کسب مدال برنز در رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان آسیا در ویتنام را در کارنامه دارد.
همچنین در رشته کشتی آزاد، امیرحسین غفاری، دیگر ورزشکار استان، موفق به کسب نشان برنز شد. غفاری پیشتر در مسابقات کشتی آزاد نونهالان قهرمانی کشور با کسب مدال طلا و بازوبند پهلوانی، توانمندی خود را اثبات کرده و به اردوی تیم ملی راه یافته بود.
بر اساس مقررات فنی مسابقات، تنها نفرات برتر هر وزن مجوز اعزام به المپیک دانشآموزی برزیل را کسب میکنند و بنیامین رستگار با تکیه بر توانمندی فنی خود، موفق به کسب این سهمیه شد.
این رقابتها به منظور انتخاب اعضای تیم ملی برای حضور در المپیک دانشآموزی ۲۰۲۶ ، ۱۸ تا ۲۰ شهریورماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.
المپیک دانشآموزی ۲۰۲۶ با حضور برترین ورزشکاران دانشآموز از سراسر جهان به میزبانی کشور برزیل برگزار میشود.