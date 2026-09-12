به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی گفت:اگر در حوزه پیشگیری از اعتیاد ورود نکنیم هزینه‌ها به حوزه درمان سرریز می‌شود.

رسول مقابلی درجلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بااعلام اینکه ۳۰ درصد از زندانیان آذربایجان غربی را افراد مواد مخدر تشکیل می‌دهند افزود:لازمه موفقیت درپیشکیری از آسیب‌های اجتماعی مشارکت همگانی وتشکل‌های غیردولتی است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هم گفت:در۵ماه امسال ۶تن و ۱۳۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر درسطح استان کشف شده است.

سرهنگ حسن درستی بااعلام اینکه کشفیات امسال ۵۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است افزود:۲هزار و ۹۵۷ قاچاقچی ومعتاد متجاهر دراین مدت دستگیر وتحویل مقام‌های قضایی شده‌اند.

جعفر ذوالفقاری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هم گفت:مرکز بازپروری درمان معتادان درارومیه با۵۰۰ تخت تایک ماه راه اندازی می‌شود.