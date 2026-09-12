

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،آیین اختتامیه مسابقات بوکس قهرمانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از سه روز رقابت ورزشکاران، در سالن بوکس شهرستان سرپل‌ذهاب برگزار شد.

سرهنگ رضا یاوری، فرمانده تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه ارتش جمهوری اسلامی ایران، در آیین اختتامیه این مسابقات ضمن قدردانی از خداوند متعال برای فراهم شدن فرصت میزبانی این رقابت‌ها اظهار کرد: توفیق میزبانی مسابقات بوکس نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای مجموعه تیپ ۷۱ مکانیزه صاحب‌الزمان(عج) افتخاری ارزشمند بود.

وی افزود: این مسابقات به مدت سه روز و با حضور ۲۹ تیم از یگان‌های مختلف نیروی زمینی ارتش و بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان پایور و وظیفه در اوزان مختلف برگزار شد و ورزشکاران در فضایی سالم و رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند.

یاوری با اشاره به نتایج نهایی این رقابت‌ها گفت: تیم دانشگاه افسری امام علی(ع) موفق شد مقام نخست این مسابقات را کسب کند، تیم تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه صاحب‌الزمان(عج) به مقام دوم رسید و تیم تیپ ۱۸۱ زرهی لشکر ۸۱ نیز عنوان سوم این رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

فرمانده تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه هدف اصلی برگزاری این مسابقات را ارتقای آمادگی جسمانی کارکنان نیروی زمینی ارتش عنوان کرد و گفت: آمادگی جسمانی یکی از مؤلفه‌های مهم آمادگی رزمی نیروهای مسلح است و برگزاری رقابت‌های ورزشی در رشته‌های مختلف می‌تواند در افزایش توان جسمانی و آمادگی نیروها نقش مؤثری داشته باشد.

وی ادامه داد: هدف دیگر این مسابقات، شناسایی نفرات برتر نیروی زمینی ارتش در رشته بوکس و اوزان مختلف است تا نفرات برگزیده برای حضور در مسابقات ارتش جمهوری اسلامی ایران آماده شوند.

یاوری خاطرنشان کرد: نفرات برتر مسابقات ارتش نیز در مراحل بعدی برای حضور در مسابقات نیروهای مسلح و در ادامه مسابقات ارتش‌های جهان انتخاب خواهند شد.