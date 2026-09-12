در آیینی به همت خیران، توزیع سه هزار بسته نوشت افزار و کیف از اصفهان بین دانش آموزان نیازمند سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل خیریه ملی باران مهر علوی گفت: علاوه بر کیف، هر بسته نوشت افزار شامل اقلامی همچون جامدادی، دفتر، مداد، پاک کن، تراش و... که به همت خیران تهیه شده است.

شهره شیرانی ناژوانی افزود: در این خیریه، ۸۵ هزار نیکوکار از سراسر کشور، حمایت گر بیش از هفت هزار زن سرپرست خانوار هستند.

وی اضافه کرد: توزیع هزار و ۱۰۰ سری جهیزیه و بیش از ۱۰ هزار بسته معیشتی در مناسبت‌های مختلف بخش دیگری از فعالیت یکساله خیریه ملی باران مهر علوی است.

استان اصفهان بیش از ۱۰۰ خیریه رسمی دارد.

گزارشی از سیده پروین امامی خبرنگار صداوسیمای اصفهان