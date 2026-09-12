مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران گفت: در ایستگاه‌ها جدید شارژ خودرو‌های برقی از استند‌های شارژ با توان ۱۲۰ و ۲۴۰ کیلووات استفاده خواهد شد که با بهره‌گیری از این تجهیزات، زمان شارژ تاکسی‌های برقی حدود ۴۵ دقیقه و اتوبوس‌های برقی حدود ۳ ساعت است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، اکبر اختیاری با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های شارژ خودرو‌های برقی در تهران افزود: در راستای گسترش شبکه شارژ و پاسخگویی به نیاز ناوگان حمل‌ونقل برقی، ۶ ایستگاه جدید در نقاط مختلف پایتخت در حال اجراست که تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: این ایستگاه‌ها در دپوی شرکت واحد تهرانپارس، اکباتان، جنت‌آباد فاز‌های ۱ و ۲ و جوانمرد قصاب و پایانه شرق قدیم احداث می‌شوند.

اختیاری با تأکید بر استراتژی شرکت برای پراکندگی متوازن ایستگاه‌ها در مناطق مختلف شهر افزود: فراوانی و دسترسی آسان به ایستگاه‌های شارژ در سراسر پایتخت از اولویت‌های اصلی ماست تا ناوگان حل و نقل برقی پایتخت بدون دغدغه در نقاط مختلف شهر خدمت رسانی کنند.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران درباره وضع فعلی زیرساخت شارژ خودرو‌های برقی افزود: در حال حاضر ایستگاه‌های شارژ برج میلاد، بعثت، تقی‌آباد، پایانه شرق جدید، قورخانه، هنگام شمالی، کیانشهر، هنگام جنوبی و پایانه قیطریه در نقاط مختلف پایتخت فعال هستند و تاکنون ۱۵۰ دستگاه شارژر پرقدرت ۱۲۰ کیلوواتی در سطح شهر تهران نصب شده است.

اختیاری در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به محیط‌زیست گفت: توسعه این شبکه تنها یک طرح زیرساختی نیست، بلکه اقدامی مؤثر در مسیر توسعه حمل‌ونقل پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی به شمار می‌رود. گسترش زیرساخت‌های شارژ و تسهیل استفاده از ناوگان برقی، زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر حمل‌ونقل پاک و افزایش سهم خودرو‌های برقی در جابه‌جایی‌های شهری فراهم می‌کند و در نهایت، نقش مؤثری در کاهش انتشار آلاینده‌ها، بهبود کیفیت هوای تهران و حرکت به سوی شهری پاک‌تر و پایدارتر خواهد داشت.