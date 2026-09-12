نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه روایتی از فرهنگ بومی استان سیستان و بلوچستان است و بر حفظ آثار میراث فرهنگی تاکید دارد.

معاون صدای سازمان صدا و سیما با حضور در منزل خسرو معتضد با این پژوهشگر، نویسنده و کارشناس ـ مجری پیشکسوت رادیو دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

معتضد در این دیدار رادیو را عشق ماندگار زندگی خود دانست و با مرور خاطرات سال‌های طولانی فعالیتش در این رسانه تاکید کرد که تمام عشقش رادیو است و هر روز رادیو گوش می‌کند.

دختری برای جبران بدهی که به بار آورده سراغ فروش بدلی جات می‌رود، اما یک اتفاق مسیر زندگی اش را تغییر می‌دهد.

این موضوع نمایش ستاره بدلی سینما است که هر روز ساعت‌های ۷:۳۰ و ۱۵:۳۰ دقیقه از رادیو نمایش پخش می‌شود.

تامی اژد‌های کوچولو، هر روز ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه از شبکه پویا پخش می‌شود.

این مجموعه داستان یک اسباب بازی است که به بچه‌ها کمک می‌کند دنیای وسیع اطراف خود را کشف کنند.