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مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی اردبیل بهعنوان مدیرکل برگزیده سازمان هواشناسی کشور انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی ادارهکل هواشناسی استان، مجید کوهی، مدیرکل هواشناسی استان اردبیل، در ارزیابیهای انجامشده از سوی سازمان هواشناسی کشور، بهعنوان مدیرکل برگزیده کشوری انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.
این انتخاب، بیانگر عملکرد مطلوب، مدیریت اثربخش و تلاشهای مجموعه ادارهکل هواشناسی استان اردبیل در مسیر ارتقای خدمات هواشناسی، توسعه زیرساختها و ایفای مأموریتهای سازمانی است.
روابط عمومی ادارهکل هواشناسی استان اردبیل ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به مجید کوهی و تمامی کارکنان پرتلاش این مجموعه، این افتخار را حاصل تلاش، همدلی، تخصص و تعهد مجموعه همکاران دانسته و تداوم موفقیت و سربلندی هواشناسی استان اردبیل را آرزومند است.