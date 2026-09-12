به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ۱۵۰ کشتی‌گیر نوجوان برای کسب عنوان قهرمانی آذربایجان غربی در سلماس روی تشک رفتند.

سالن دوهزار نفری سلماس، به مدت دو روز میزبان رقابت‌های کشتی نوجوانان بود؛ مسابقاتی که با حضور ۱۵۰ کشتی‌گیر در اوزان مختلف برگزار شد.

کشتی‌گیران نوجوان در رقابت‌هایی نزدیک و نفس‌گیر به روی تشک رفتند و برای کسب امتیاز و رسیدن به عنوان قهرمانی تلاش کردند.

اجرای فنون مختلف، مبارزه تا آخرین ثانیه و تلاش برای رسیدن به پیروزی، از ویژگی‌های این رقابت‌ها بود.

نفرات برتر این مسابقات به مسابقات قهرمانی کشور که در تهران برگزار میشود راه می‌یابند.