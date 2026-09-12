به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مهدی اداوی در کارگروه پسماند شهرستان الیگودرز گفت: با هدف دفن اصولی و صحیح پسماندها و زباله‌ها ۳۰ هکتار زمین برای ساخت کارخانه ی بازیافت زباله در این شهرستان اختصاص یافته است.

فرماندار الیگودرزافزود:همچنین با همکاری شهرداری الیگودرز و شهرداری‌های شهرهای چمن سلطان، شاپورآباد و دهیاری‌های بخش مرکزی کارخانه بازیافت زباله در این شهرستان ساخته خواهد شد.

لطفی میانجایی شهردار الیگودرز هم با اشاره به جمع آوری ۱۲۰ تن زباله و لجن در الیگودرز، گفت: ساخت کارخانه بازیافت زباله گام موثر برای دفع زباله‌ها در این شهرستان خواهد بود.

همچنین در این شورا مصوب شد: شهرداری نسبت به پاکسازی و نخاله های ورودی و خروجی های شهر، لایروبی رودخانه در محدوده خدماتی شهری و راهداری در حریم جاده‌ها نسبت به جمع آوری نخاله‌ها، بازسازی کشتارگاه و نصب لاشه سوز و رفع مشکل پیش سرد (سردخانه) و ساخت سیستم فاضلاب و مطب‌های پزشکان در شهرستان نسبت بی خطر سازی زباله‌های عفونی، همکاری لازم را با نظام پزشکی و نظارت شبکه بهداشت داشته باشند.