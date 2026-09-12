مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان از برگزاری نخستین کارگاه توانمندسازی دانش آموزان استان با حضور ۱۵۵ دانش آموز و برای راهیابی به المپیاد‌های علمی به مدت ۳ روز در فومن خبر داد.

برپایی نخستین کارگاه توانمندسازی دانش آموزان گیلانی برپایی نخستین کارگاه توانمندسازی دانش آموزان گیلانی برپایی نخستین کارگاه توانمندسازی دانش آموزان گیلانی برپایی نخستین کارگاه توانمندسازی دانش آموزان گیلانی برپایی نخستین کارگاه توانمندسازی دانش آموزان گیلانی برپایی نخستین کارگاه توانمندسازی دانش آموزان گیلانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل آموزش و پرورش گیلان گفت: کارگاه توانمندسازی دانش آموزان استان با هدف شناسایی استعداد‌های دانش آموزان به مدت ۳ روز در دانشکده فنی فومن در حال برگزاری است.

نرگس دستیار، هدف از برگزاری این کارگاه را شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش آموزان برای راهیابی به المپیاد‌های مختلف علمی عنوان کرد و افزود: این کارگاه برای نخستین بار در کشور، با حضور ۱۵۵ دانش آموز دختر و پسر گیلانی در فومن برگزار می‌شود.

دکتر محمدجعفر صدیق رئیس دانشکده فنی فومن هم در حاشیه برگزاری این کارگاه گفت: در این کارگاه ۳ روزه، تعدادی از استادان برجسته دانشگاه‌های کشور و مدال آوران المپیک در دوره‌های عمومی و تخصصی، مطالب آموزشی خود را در حوزه‌های هوش مصنوعی، ریاضی و فیزیک در زندگی، نجوم و آسمان شب، کارآفرینی، مشاوره تحصیلی، شبکه سازی و انتخاب مسیر شغلی، به دانش آموزان ارائه می‌دهند.

وی افزود: در پایان این کارگاه آموزشی، به دانش آموزان شرکت کننده گواهینامه اعطا می‌شود.