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مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان از برگزاری نخستین کارگاه توانمندسازی دانش آموزان استان با حضور ۱۵۵ دانش آموز و برای راهیابی به المپیادهای علمی به مدت ۳ روز در فومن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل آموزش و پرورش گیلان گفت: کارگاه توانمندسازی دانش آموزان استان با هدف شناسایی استعدادهای دانش آموزان به مدت ۳ روز در دانشکده فنی فومن در حال برگزاری است.
نرگس دستیار، هدف از برگزاری این کارگاه را شناسایی و پرورش استعدادهای دانش آموزان برای راهیابی به المپیادهای مختلف علمی عنوان کرد و افزود: این کارگاه برای نخستین بار در کشور، با حضور ۱۵۵ دانش آموز دختر و پسر گیلانی در فومن برگزار میشود.
دکتر محمدجعفر صدیق رئیس دانشکده فنی فومن هم در حاشیه برگزاری این کارگاه گفت: در این کارگاه ۳ روزه، تعدادی از استادان برجسته دانشگاههای کشور و مدال آوران المپیک در دورههای عمومی و تخصصی، مطالب آموزشی خود را در حوزههای هوش مصنوعی، ریاضی و فیزیک در زندگی، نجوم و آسمان شب، کارآفرینی، مشاوره تحصیلی، شبکه سازی و انتخاب مسیر شغلی، به دانش آموزان ارائه میدهند.
وی افزود: در پایان این کارگاه آموزشی، به دانش آموزان شرکت کننده گواهینامه اعطا میشود.