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معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: قیمت خرید تضمینی گندم در سال جدید زراعی تا پیش از پایان شهریور تعیین خواهد شد.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، اکبر فتحی با بیان اینکه مرجع تعیین قیمت گندم شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی است، تصریح کرد: برای بررسی قیمت تضمینی گندم، برنامه زمانبندی تهیه شده و کمیسیونهای تخصصی این شورا برای تعیین قیمت جدید فعال شدهاند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: تعیین قیمت گندم براساس چهار مولفه و در شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی انجام میشود و علاوه بر قیمت تضمینی، سیاستهای حمایتی غیرقیمتی نیز در حال بررسی است و تلاش میکنیم راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار مشکلات سالهای گذشته در حوزه خرید گندم و تامین منابع پیدا کنیم.
وی درباره زمان اعلام قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی آینده اظهار داشت: شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی تاکنون دو جلسه در این زمینه برگزار کرده و یک جلسه دیگر نیز روز دوشنبه برگزار خواهد شد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از موضوعات مورد بررسی این است که چه بخشی از ظرفیت تشکلها و بخش خصوصی میتواند در فرآیند خرید گندم وارد شود تا بخشی از بار تامین منابع و خرید محصول از دوش دولت برداشته شود و مشکلاتی که در سالهای گذشته و حتی امسال وجود داشته، در سال آینده کاهش یابد.
وی افزود: با توجه به این که همزمان قیمت تضمینی، سیاستهای حمایتی غیرقیمتی و نحوه ورود تشکلها و بخش خصوصی به فرآیند خرید گندم در حال بررسی است، روند تصمیمگیری ممکن است کمی زمانبر باشد، اما تلاش ما این است که طی دو تا سه جلسه آینده، جمعبندی لازم انجام شود.
فتحی درباره رقم پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی برای قیمت تضمینی گندم نیز ابراز داشت: وزارت جهاد کشاورزی مبلغ مشخصی را به عنوان پیشنهاد قیمت ارایه نمیکند، چراکه تعیین قیمت تضمینی دارای مبنای مشخص قانونی و کارشناسی است و در شورای قیمتگذاری انجام میشود.
وی توضیح داد: قیمت تضمینی بر اساس چهار مولفه تعیین میشود که شامل هزینههای تولید و آنالیز قیمت به اضافه سود متعارف، قیمتهای جهانی با در نظر گرفتن هزینههای مترتب و نرخ تورم و سایر مولفههای مرتبط است و بر مبنای این عوامل، قیمت نهایی در شورای قیمتگذاری تعیین خواهد شد.