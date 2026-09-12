تاکنون با برگزاری پویش جشن عاطفه‌ها در سراسر استان اصفهان بیش از ۶ میلیارد و ۶۳۳ میلیون تومان کمک‌های نقدی وغیر نقدی خیران و مردم نیکوکار جمع آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون توسعه مشارکت‌های مردمی استان اصفهان گفت: از ابتدای شهریورماه تا کنون با برگزاری پویش جشن عاطفه‌ها سه میلیارد و ۶۰ میلیون تومان در قالب غیر نقدی شامل بسته تحصیلی و نوشت افزار برای توزیع بین دانش آموزان نیازمند استان از خیران اصفهان اهدا شده است.

علی اخلاقی، پایان برگزاری پویش جشن عاطفه‌ها را تا نیمه مهرماه بیان کرد و افزود: همچنین با برپایی ۶۰۰ پایگاه جمع آوری کمک‌های مردمی در میادین اصلی، مراکز نیکوکاری فعال و تمامی مصلی‌های نماز جمعه در سراسر استان اصفهان سه میلیارد و ۳۸۱ میلیون تومان نقدی جمع آوری شده است.

وی گفت: علاوه براین کمک ها، بیش از ۱۹۰ میلیارد تومان در شهریورماه به عنوان کمک به امور تحصیلی وفرهنگی بین دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اهدا شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی استان اصفهان گفت: سال گذشته هم در پویش جشن عاطفه‌ها در آستانه بازگشایی مهر تحصیلی، ۴۴ هزار و ۷۷۵ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند استان توزیع شده است و ۱۱ میلیارد تومان هم مساعدت بلاعوض به دانشجویان ودانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد استان اهدا شده است.

۵۰ هزار دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان هستند که ۴۸۶ نفر از این دانش آموزان امسال پایه اولی هستند.