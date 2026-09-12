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از بعدازظهر امروز شاهد ناپایداریهای جوی بشکل رگبار باران همراه با رعد و برق (در نقاط مستعد بارش تگرگ) و وزش باد درآذربایجان غربی خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با فعالیت امواج تراز میانی جو، از بعدازظهر امروز شاهد ناپایداریهای جوی بشکل رگبار باران همراه با رعد و برق (در نقاط مستعد بارش تگرگ) و وزش باد در استان خواهیم بود.
پیرو هشدار سطح زرد صادر شده و با توجه به ماهیت رگباری بارشها، طی دو روز آینده احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها در برخی نقاط استان دور از انتظار نخواهد بود.
طی روزهای دوشنبه و سه شنبه با استقرار الگوهای پایدار بر منطقه، جوی نسبتا آرام و بدون بارندگی بر استان حاکم خواهد شد.
براساس الگوهای دمایی تا اواسط هفته جاری تغییرات محسوسی در سطح استان روی نخواهد داد.