به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با فعالیت امواج تراز میانی جو، از بعدازظهر امروز شاهد ناپایداری‌های جوی بشکل رگبار باران همراه با رعد و برق (در نقاط مستعد بارش تگرگ) و وزش باد در استان خواهیم بود.

پیرو هشدار سطح زرد صادر شده و با توجه به ماهیت رگباری بارشها، طی دو روز آینده احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها در برخی نقاط استان دور از انتظار نخواهد بود.

طی روز‌های دوشنبه و سه شنبه با استقرار الگو‌های پایدار بر منطقه، جوی نسبتا آرام و بدون بارندگی بر استان حاکم خواهد شد.

براساس الگو‌های دمایی تا اواسط هفته جاری تغییرات محسوسی در سطح استان روی نخواهد داد.