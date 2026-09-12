با برداشت انگور در شهرستان فاروج به علت نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در این شهرستان تاکداران بخش زیادی از محصول را به صورت تازه خوری به فروش برسانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فاروج گفت: سطح باغات انگور شهرستان فاروج ۲۷۱۰هکتار با میانگین عملکرد ۱۲.۵۳ تن در هکتار می‌باشد رقم غالب در شهرستان، سلطانی بی دانه (کشمشی) می‌باشد.

ابراهیم شمشیری افزود: شهرستان فاروج ۲۰ درصد سطح و ۲۴ درصد تولید این محصول را در استان شامل می‌شود که رتبه سوم استان را از نظر سطح زیر کشت دارد.

پیش بینی می‌شود امسال ۱۸ هزار تن انگور از ۲۷۱۰ هکتار باغات انگور در این شهرستان برداشت شود.

شهرستان فاروج دارای ۵ واحد تصفیه و بسته بندی کشمش به ظرفیت ۴۸۵۰ تن می‌باشد.

۱۲ رقم انگور در شهرستان فاروج کشت و تولید می‌شود سلطانی (کشمشی)، لعل، سبز انگور، صحابی، خلیلی، یاقوتی، عسگری، گل برگ طبق، شصت عروس، انگور سیاه، فخری (رقم غالب سلطانی بی دانه) که بیشتر جهت تهیه کشمش استفاده می‌شود.

در سال جاری بدلیل تنش ناشی از سرمای بهاره در ۳۱فروردین ماه خسارت شدیدی به برخی از تاکستان‌های شهرستان به ویژه منطقه تیتکانلو وارد شد.

به منظور حفاظت از خسارت سرمازدگی اجرای طرح فراز انگور در تمام تاکستان‌ها ضروری است.

با اجرای طرح سایه بان نیز ضمن کاهش نیاز آبی تاک ها، مقاومت در برابر گرما و سرما افزایش می‌یابد.