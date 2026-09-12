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آیین آغاز پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوق طرح نیروگاه خورشیدی فردا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صندوق طرح خورشیدی با هدف تأمین مالی برای احداث نیروگاه ۳ مگاواتی در شهرستان ابرکوه استان یزد و نیروگاه ۱۰ مگاواتی در شهرستان دهاقان استان اصفهان تأسیس شده است و از این مسیر، ظرفیت تازهای برای تأمین مالی طرحهای نیروگاهی از طریق بازار سرمایه و بورس انرژی ایران فراهم میشود.
بر اساس اطلاعات این صندوق، تعداد کل واحدهای سرمایهگذاری ۵۵۰ میلیون واحد تعیین شده که از این میزان، حداکثر ۱۶۲ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۳۸۶ واحد قابل پذیرهنویسی خواهد بود. همچنین ارزش اسمی هر واحد سرمایهگذاری صندوق طرح خورشیدی ۱۰ هزار ریال تعیین شده است.
راهاندازی این صندوق، یکی از مسیرهای توسعه ابزارهای تأمین مالی طرح های انرژی در بورس انرژی ایران به شمار میرود و با فراهم کردن امکان جذب منابع از بازار سرمایه، ظرفیت جدیدی برای مشارکت سرمایهگذاران در توسعه نیروگاههای خورشیدی ایجاد خواهد کرد.